У Мінцифрі зазначили, хто може подати заявку на бронювання.

Критично важливі підприємства можуть забронювати більше фахівців, адже тепер до загальної кількості військовозобов’язаних на підприємстві зараховують працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року. Про зміни в бронюванні повідомляється на сайті Міністерства цифрової трансформації України.

"Наприклад: у вас 80 працівників на обліку і ще 20 - мобілізовані після 18 травня. Раніше враховувалися тільки 80. Тепер - 100. І якщо можна забронювати, наприклад, 50%, то раніше це було 40 людей, а тепер - 50", - пояснили у міністерстві.

Зауважується, що якщо мобілізовані працівники автоматично до загальної кількості не зараховувалися, то роботодавець має звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, аби оновити їхні дані. Також у переліку не враховують працівників, заброньованих в іншій компанії.

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Також у Мінцифрі зазначили, хто може подати заявку на бронювання: юридичні особи або їхні філії; компанія має бути в Єдиному переліку критично важливих (ті, що забезпечують армію, критичну інфраструктуру, економіку, медицину тощо); працівники мають бути офіційно працевлаштовані.

Крім того, у Реєстрі військовозобов’язаних має бути зазначено, що працівника "виключено з військового обліку" - тобто він працює в компанії і не стоїть на обліку в ТЦК та СП.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше у Міністерстві оборони України зазначили, що усі громадяни віком від 25 до 60 років, яких було визнано обмежено придатними до 12 лютого 2025 року, зобовʼязані пройти повторне обстеження (військово-лікарську комісію) до 5 червня.

Такі громадяни зобовʼязані самостійно звернутися до ТЦК та СП або через електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного та резервіста з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду.

Військовозобовʼязані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації не завершився, на медичний огляд не відправляються.

Водночас це не стосується випадків, коли військовозобовʼязані приймаються на службу за контрактом, або були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медогляд для визначення їхньої придатності до військової служби чи самостійно захотіли пройти медогляд.

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