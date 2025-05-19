Військовозобовʼязані мають самостійно звернутися до ТЦК та СП.

Усі громадяни віком від 25 до 60 років, яких було визнано обмежено придатними до 12 лютого 2025 року, зобовʼязані пройти повторне обстеження (ВЛК) до 5 червня 2025 року. Про це стало відомо з відповіді Міністерства оборони на запит нардепа, члена Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка.

"Такі громадяни зобовʼязані самостійно звернутися до ТЦК та СП або через електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного та резервіста з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду", - пояснили в Міноборони.

Водночас там зауважили, що військовозобовʼязані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації не завершився, на медичний огляд не відправляються.

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Втім, це не стосується випадків, коли військовозобовʼязані приймаються на службу за контрактом, або були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медогляд для визначення їх придатності до військової служби чи самостійно захотіли пройти медичний огляд.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Напередодні в Уряді заявили, що найближчим часом не планується змін у підходах до бронювання військовозобовʼязаних від мобілізації. Там зазначили, що на сьогодні ці критерії "чітко виписані, цифровізовані", тому є надзвичайно "прозорими, чіткими, зрозумілими".

На думку військового експерта Євгена Дикого, розмови про можливе закінчення війни наразі помітно впливають на процес мобілізації в Україні. Він зазначив, що те ж саме стосується і представників української влади.

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