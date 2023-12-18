Нардеп вважає, що тема чутлива і простих рішень не буде.

Нардеп Інна Совсун з партії "Голос" заявила, що до мобілізації жінок в Україні може дійти, якщо це потрібно для оборони.

"Будуть непопулярні рішення. Я не заперечую, що до мобілізації жінок ми можемо дійти. Якщо це потрібно для оборони, значить це потрібно для оборони. Якщо є обґрунтування, інструмент і механізми - треба говорити. Основні питання - на яких посадах будуть жінки, чи є для них форма і забезпечення, чи будуть мобілізувати тих, у кого діти, або закриють для них виїзд за кордон. Ще важливе питання, а ТЦК зможуть потягнути?" - зазначила вона в коментарі українським ЗМІ.

Нардеп вважає, що тема чутлива і простих рішень не буде: "Має бути заява - друзі, ми або програємо війну, або потрібно приймати складне рішення про мобілізацію жінок".

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Мобілізація жінок в Україні - що треба знати

Раніше народний депутат Мар'яна Безугла заявила, що Верховна Рада готує законопроект, згідно з яким зміниться мобілізація та її правила, перелік осіб, які мають право на відстрочку, Механіка військового обліку, рекрутингу та звільнення зі служби.

Жінок пропонують мобілізувати, зокрема, на оборонні підприємства.

"Щодо служби жінок у проекті закону юридично виписано зараз так... Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час", - поділилася політик.

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