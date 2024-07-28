Деяких осіб, яким менше 25-ти, можуть відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії.

Військові розповіли, чи можуть мобілізувати до 25 років.

Про це йдеться у заяві Одеського обласного ТЦК та СП. У військкоматі звертають увагу на те, що у соцмережах часто можна побачити такі заголовки: "Допоможіть! ТЦК мобілізувало хлопця, а йому ще немає 25 років! Свавілля".

ТЦК та СП пояснює: дійсно, чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати. Зокрема, якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час; якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність.

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Також "обмежено придатний", тобто визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час, але придатний у воєнний час. "Згідно з законодавством з квітня 2024 року немає статусу "обмежено придатний". Люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними, навіть якщо їм менше ніж 25 років", - йдеться у повідомленні.

Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військово-облікові документи та, якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії.

Згідно з новим законодавством, після неї чоловік може отримати наступні статуси: придатний до служби; придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони; непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку; тимчасово непридатний - вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків; непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.

У військкоматі також назвали нормативну базу, на яку треба орієнтуватися. Нормативна база: закони "Про внесення змін до закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", наказ Міністерства оборони України "Про затвердження змін до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України".

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Як повідомляв УНІАН, на сьогодні немає юридичних підстав для надсилання електронних повісток. Про це сказав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

За його словами, зараз для цього відсутня нормативно-правова база. Тож, юридичних підстав для цього поки що немає. Технічно розробники програми можуть зробити це в ті чи інші терміни. Але для цього має бути юридична основа.

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