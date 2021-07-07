У Києві скандальний пастор Мунтян "зцілив" стареньку прямо на сцені. У соцмережах бурхливо відреагували на "чудо", яке більше нагадувало КВН.
Судячи з відео, яке публікує Telegram-канал "Харків +1654", бабуся, яка десять років була прикута до візка через артрит, встала і пішла. За словами організаторів, вона "зцілилася", коли приїхала на захід.
Користувачі соцмереж зійшлися на думці щодо "чудотворця".
Нагадаємо, останнім часом почастішали інциденти з обкраданням пенсіонерів, при чому за допомогою різних нехитрих схем. Нещодавно, поліцейські Київської області викрили псевдомонахинь, які обкрадали людей похилого віку.
А раніше УНІАН писав про те, як "божі люди" Мунтяна оббирають українців.
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