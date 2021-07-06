Підозрюваний киянин приїхав до курортної Затоки на заробітки.

В Одеської області чоловікові, який жорстоко побив і пограбував 80-річну матір заступника виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована, закидають розбій.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, за розбійний напад на пенсіонерку в курортному селищі Затока затримано 35-річний чоловіка.

"Зловмисник кілька разів ударив 80-річну жінку по голові лопатою, зірвав золотий ланцюжок і зник. Про подію вчора вдень, правоохоронцям повідомив сусід потерпілої", - повідомили в управлінні.

Як зазначається, маючи детальний опис зловмисника, поліцейські за годину встановили його місцезнаходження та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Прикрасу, яку він вже ніс здавати в ломбард, вилучили.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Встановлено, що фігурант приїхав з Києва в Одеську область у пошуках сезонної роботи. Згідно із законодавством, йому загрожує від трьох до семи років ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня в Одеській області зловмисник жорстоко побив і пограбував 80-річну матір заступника виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована. Напад стався, коли пенсіонерка була на дачі.

Як заявив сам Рашкован, чоловік бив пенсіонерку лопатою, а також ногами по обличчю. Потім він зірвав з її шиї ланцюжок і зник. Сусіди викликали швидку допомогу і поліцію.

Довідка УНІАН. Владислав Рашкован - заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді з 2017 року. З листопада 2014 по 1 серпня 2016 року виконував обов'язки заступника Голови Національного банку України.

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Автор: Лариса Козова