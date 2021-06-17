Зловмисниці видурили у пенсіонерки 5 тис. євро та 1 тис. доларів.

У Київській області поліцейські викрили групу жінок, які під виглядом монахинь обкрадали громадян.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області, до поліції зателефонувала 70-річна жителька села Зелений Яр Обухівського району та повідомила, що її ошукали.

Правоохоронці встановили, що до пенсіонерки завітала група невідомих жінок, які представились служителями монастиря. Зловмисниці запевнили бабусю, що їй «пороблено», а тому запропонували за грошову винагороду допомогти. Шахраї видурили у старенької 5 тис. євро, 1 тис. дол. та зникли в невідомому напрямку.

Оперативники встановили особи зловмисниць. Однією із фігуранток виявилась 50-річна уродженка Сумщини, яка вже була судима за вчинення шахрайств та з 2015 по 2018 рік відбувала покарання в місцях позбавлення волі.

Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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Автор: Вікторія Токарєва