На церемонії одруження Данилюк був на інвалідному візку.

Відома українська дизайнерка Лілія Літковська вийшла заміж за колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка (обіймав цю посаду в 2019-му році).

Про це сама Лідія повідомила на своїй сторінці в Instagram й опублікувала фото з весільної церемонії.

Примітно, що на таке важливе свято Данилюк "приїхав", а не прийшов. Річ у тому, що напередодні одруження, в червні, він під час їзди на мотоциклі він потрапив в аварію і зламав обидві ноги. Але це нітрохи не затьмарило весілля: молодята щасливі і світяться від кохання.

На нареченій була сукня, яку вона пошила собі сама. У руках Лілія тримала букет з пшеничних колосків. Такі ж колоски були вишиті на весільному вбранні Літковської.

У своїх "історіях" Лілія також розмістила селфі, на якому позує у весільному вбранні та фаті, демонструючи обручку. Вона побажала миру всім українцям, це - її заповітне бажання.

Раніше українська актриса Даша Рибак, яка стала популярною після зйомок в популярних серіалах "Папік", "Свати" і "100 тисяч хвилин разом", повідомила, що виходить заміж.

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