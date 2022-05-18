Він втік зі станції і не забезпечив її фізичний захист, що прямо входило в його обов'язки.

Державне бюро розслідувань перевіряє підозрюваного у дезертирстві посадовця Чорнобильської атомної електростанції на предмет допомоги росіянам у захопленні АЕС.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ДБР.

Зазначається, у березні працівники ДБР спільно зі Службою безпеки України затримали заступника генерального директора ЧАЕС, який самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану та переховувався на території Закарпатської області.

Йому вже було повідомлено про підозру в дезертирстві (ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Військовослужбовець втік зі станції і не забезпечив фізичний захист об'єкту, що прямо входило в його функціональні обов'язки. На додаток, у ході слідства працівники ДБР перевіряють можливу причетність посадовця до проведення підривної діяльності проти України. Зокрема вони мають встановити, чи сприяв він військовим Росії у захопленні ЧАЕС наприкінці лютого", - наголошується у повідомленні.

Зауважується, що працівники ДБР та СБУ провели обшуки в адміністративних приміщеннях ЧАЕС. Ряд обшуків було проведено і за місцем проживання фігуранта. Під час слідчих дій було вилучено документи та цифрові носії інформації.

Також слідчі провели допити свідків, заплановано проведення судової психологічної експертизи та допити посадових осіб ЧАЕС.

За результатами проведених слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення посадовцю про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого ЧАЕС захопили російські війська.

31 березня у Державному агентстві з питань управління Зоною відчуження повідомили про початок виходу окупантів з території ЧАЕС.

1 квітня член Громадської ради при ДАЗВ Ярослав Ємельяненко заявив, що після місяця перебування окупантів на Чорнобильській АЕС необхідно провести частково такі ж роботи, як після катастрофи у 1986 році.

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