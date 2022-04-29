У російських окупантів, які захопили Чорнобильську атомну електростанцію, не було фахівців для роботи на об'єкті. Саме тому вони залишили в живих персонал ЧАЕС.
Такою думкою поділився президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю польським журналістам.
"Нам пощастило, що таких фахівців у окупантів не було і вони почали боятися, тому що дуже погано стало багатьом людям, їх забрали, їх приховували. Я не знаю, чи вони живі. Вони зайшли в радіоактивні місця і через те, що у них не було фахівців, вони залишили живими наших [експертів]", — повідомив Зеленський.
Нагадаємо, рашисты захопили ЧАЕС 24 лютого — в день повномасштабного вторгнення в Україну. Часткову ротацію персоналу на атомній електростанції вдалося провести тільки 20 березня.
Десять співробітників працювали на ЧАЕС весь період окупації — аж до 31 березня. Саме в цей день росіяни покинули зону відчуження.
На території атомної електростанції вороги рили окопи, зокрема — в Рудому лісі, одній з найбільш радіоактивних локацій. Цих росіян лікували у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології в Білорусі.
За оцінками експертів, солдати, які копали землю на ЧАЕС, могли заразити інших членів своїх підрозділів, а жити їм залишилося близько року.
Війна Російської Федерації проти України
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