Це головна причина, чому росіяни не вбили персонал станції.

У російських окупантів, які захопили Чорнобильську атомну електростанцію, не було фахівців для роботи на об'єкті. Саме тому вони залишили в живих персонал ЧАЕС.

Такою думкою поділився президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю польським журналістам.

"Нам пощастило, що таких фахівців у окупантів не було і вони почали боятися, тому що дуже погано стало багатьом людям, їх забрали, їх приховували. Я не знаю, чи вони живі. Вони зайшли в радіоактивні місця і через те, що у них не було фахівців, вони залишили живими наших [експертів]", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, рашисты захопили ЧАЕС 24 лютого — в день повномасштабного вторгнення в Україну. Часткову ротацію персоналу на атомній електростанції вдалося провести тільки 20 березня.

Десять співробітників працювали на ЧАЕС весь період окупації — аж до 31 березня. Саме в цей день росіяни покинули зону відчуження.

На території атомної електростанції вороги рили окопи, зокрема — в Рудому лісі, одній з найбільш радіоактивних локацій. Цих росіян лікували у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології в Білорусі.

За оцінками експертів, солдати, які копали землю на ЧАЕС, могли заразити інших членів своїх підрозділів, а жити їм залишилося близько року.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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