Цьогоріч для безпечного святкування на Водохреще підготовлено 15 локацій.

На облаштованих до Водохреще локаціях в столиці чергуватимуть рятувальники та водолази, а також працюватимуть медпункти.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київради.

Комунальне підприємство "Плесо" облаштувало 15 зон для святкування у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах столиці, а саме:

зона відпочинку "Дитяча", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів;

"Венеція", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький;

"Наталка", Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна;

"Наталка 2" (парк);

"Галерна", Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська;

"Предмістна Слобідка", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів;

"Тельбін", Дніпровський район, вул. Тичини;

"Райдуга", Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка;

"Троєщина", Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака;

"Пуща-Водиця", Оболонський район, ставок №8 на р. Горенка;

"Вербне", Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна;

"Центральна", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів;

Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський;

"Веселка", Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7;

"Чорторий", Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.

На кожній з них із 09:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники Kyiv Lifeguard Service від КП "Плесо" та Спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби (САРВС), а також працюватимуть медпункти.

КП "Київський метрополітен" попередило, що на станції столичного метро "Гідропарк" завтра, 19 січня, працюватимуть обидва виходи - щоб було зручніше діставатися до місць купання тим, хто святкує Водохреще.

"Східний вестибюль буде працювати 19 січня з 10:00 до 17:00", - зазначено у повідомленні.

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Поради тих, хто пірнатиме в ополонку

Фахівці рятувальної служби КП "Плесо" зауважили, аби купання було безпечним і не нашкодило вашому здоров’ю, варто розпочати готуватися до купання заздалегідь, тобто у жодному разі не рекомендують йти у крижану воду без попереднього загартування організму. Алкоголь не можна вживати ні до, ні після занурення, оскільки він прискорює охолодження організму і збільшує ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань.

Заходити у воду слід прислухаючись до організму та самопочуття, але впевнено.

Важливу роль відіграє емоційний спокій під час обряду. Стрімголов забігати у воду – заборонено, бо можна і головою об кригу вдаритися, і небезпечний стрес для організму влаштувати.

Стоячи по пояс у воді, необхідно розвернутися обличчям до берега і можна здійснити короткочасні занурення шляхом присідання.

"Холодна вода впливає на організм таким чином, що з’являється потужна ейфорія, і є ризик самовпевнених вчинків, приміром, люди починають плавати (що категорично не рекомендовано), вихвалятися тривалим перебуванням у воді, робити різкі рухи тощо. Тож не втрачайте контроль над своїм емоційним станом", - наголошують фахівці.

Виходити на берег треба без поспіху і обережно. Одягтися необхідно у теплий вільний одяг. Одяг, який обтягує, призводить до прискорення охолодження. Після можна зігрітися теплими безалкогольними напоями.

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