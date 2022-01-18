На облаштованих до Водохреще локаціях в столиці чергуватимуть рятувальники та водолази, а також працюватимуть медпункти.
Про це повідомляється на офіційному сайті Київради.
Комунальне підприємство "Плесо" облаштувало 15 зон для святкування у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах столиці, а саме:
- зона відпочинку "Дитяча", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів;
- "Венеція", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький;
- "Наталка", Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна;
- "Наталка 2" (парк);
- "Галерна", Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська;
- "Предмістна Слобідка", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів;
- "Тельбін", Дніпровський район, вул. Тичини;
- "Райдуга", Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка;
- "Троєщина", Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака;
- "Пуща-Водиця", Оболонський район, ставок №8 на р. Горенка;
- "Вербне", Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна;
- "Центральна", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів;
- Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський;
- "Веселка", Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7;
- "Чорторий", Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.
На кожній з них із 09:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники Kyiv Lifeguard Service від КП "Плесо" та Спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби (САРВС), а також працюватимуть медпункти.
КП "Київський метрополітен" попередило, що на станції столичного метро "Гідропарк" завтра, 19 січня, працюватимуть обидва виходи - щоб було зручніше діставатися до місць купання тим, хто святкує Водохреще.
"Східний вестибюль буде працювати 19 січня з 10:00 до 17:00", - зазначено у повідомленні.
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Поради тих, хто пірнатиме в ополонку
Фахівці рятувальної служби КП "Плесо" зауважили, аби купання було безпечним і не нашкодило вашому здоров’ю, варто розпочати готуватися до купання заздалегідь, тобто у жодному разі не рекомендують йти у крижану воду без попереднього загартування організму. Алкоголь не можна вживати ні до, ні після занурення, оскільки він прискорює охолодження організму і збільшує ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань.
Заходити у воду слід прислухаючись до організму та самопочуття, але впевнено.
Важливу роль відіграє емоційний спокій під час обряду. Стрімголов забігати у воду – заборонено, бо можна і головою об кригу вдаритися, і небезпечний стрес для організму влаштувати.
Стоячи по пояс у воді, необхідно розвернутися обличчям до берега і можна здійснити короткочасні занурення шляхом присідання.
"Холодна вода впливає на організм таким чином, що з’являється потужна ейфорія, і є ризик самовпевнених вчинків, приміром, люди починають плавати (що категорично не рекомендовано), вихвалятися тривалим перебуванням у воді, робити різкі рухи тощо. Тож не втрачайте контроль над своїм емоційним станом", - наголошують фахівці.
Виходити на берег треба без поспіху і обережно. Одягтися необхідно у теплий вільний одяг. Одяг, який обтягує, призводить до прискорення охолодження. Після можна зігрітися теплими безалкогольними напоями.