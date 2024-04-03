11 військових з числа звільнених у запас за власної ініціативи брали участь у бойових діях у районі Бахмута на Донеччині.

На Закарпатті демобілізували перших строковиків. У запас Збройних сил України звільнені 25 військовослужбовців строкової служби із Чопського прикордонного загону.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України. Зазначається, що 11 військових з цього числа за власної ініціативи брали участь у бойових діях у районі Бахмута на Донеччині.

"Один із прикордонників, солдат Максим Мусієнко, пройшов через пекло російського полону. Старшому солдату Павлу Вергелюку вручили медаль "За військову службу Україні". Старших солдатів Дениса Цибуленка, Владислава Лопандю та солдата Артема Листопада нагороджено медалями "Захиснику України". Старшого солдата Максима Зеленського відзначено орденом "За мужність" ІІІ ступеня", – розповіли у ДПСУ.

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Демобілізація строковиків в Україні

У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає звільнення у запас військових строкової служби. Вже на початку березня зʼявився указ №149, де йшлося про демобілізацію строковиків у період дії воєнного стану після закінчення терміну військової служби. Відповідно до нього, демобілізаційні заходи очікуються в квітні-травні.

В Управлінні зв’язків з громадськістю Збройних сил України розповіли виданню NV, що демобілізація строковиків почнеться 2 квітня. Зазначалося, що цей процес триватиме до середини травня.

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