В Україні є ще майже 10% тих, хто ототожнюють себе з "радянською людиною".

Сьогодні проголошення незалежності України підтримали б 97% громадян.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 17-18 серпня.

Згідно з результатами, якби сьогодні стояв вибір підтримати проголошення незалежності України, то абсолютна більшість (86% однозначно і 11% скоріше) зробили б це.

В групі "Рейтинг" зазначають, що порівняно з минулим роком цей показник зріс з 80 до 97%, порівняно з 2012 роком – з 62 до 97%.

При цьому три чверті українців (74%) оцінюють напрям розвитку країни як правильний і лише 13% вважають, що вона рухається у неправильному напрямку, стільки ж – не змогли відповісти.

Також опитані оцінили сьогоднішню ситуацію в Україні вище середньої – 4,6 балів (за 7-бальною шкалою, де 7 – найвища сходинка). Це в 1,5 рази перевищує минулорічний показник (3,0).

Майбутнє країни через 10 років оцінили у 6,4 балів з 7, що також значно перевищує замір минулого року (4,5). В групі "Рейтинг зазначають, що при цьому дві третини опитаних оцінили майбутні перспективи України на найвищому рівні.

За даними опитування, більшість українців бачать свою країну у майбутньому вільною, незалежною і багатою.

"Респондентам було запропоновано трьома словами описати, якою вони бачать майбутню Україну. Першим словом найчастіше була "вільна". Також серед перших слів часто звучали "сильна", "квітуча", "процвітаюча", "мирна", "щаслива". Другою ознакою для характеристики майбутнього України опитані найчастіше вживали "незалежна". Третьою ознакою – "багата". Також використовували такі характеристики як "європейська", "розвинута", "єдина"", - йдеться в результатах опитування.

Молодь частіше від інших вікових категорій бачить майбутню Україну як вільну, незалежну і сильну, люди середнього віку – мирну, процвітаючу та успішну, а старшого – багату, квітучу і щасливу. Чоловіки частіше бачать майбутню Україну вільною, незалежною, сильною, прогресивною, демократичною, європейською, без корупції. Тоді як жінки – багатою, квітучою, мирною, щасливою та непереможною.

В групі "Рейтинг" зазначають, що абсолютна більшість опитаних ідентифікують себе як громадяни України (94%). Майже стільки ж – жителями свого регіону. Половина ідентифікують себе європейцями (близько 30% – ні).

З "радянською людиною" ототожнюють себе майже 10%, натомість понад 80% – ні. Щодо громадянської ідентичності, то відчутних відмінностей не фіксується в регіональному та віковому розрізі. Окрім того, європейцями себе частіше вважає молодь, а "радянською людиною" – старше покоління.

Як проводилося опитування

Опитування проведено серед населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Опитано 1000 респондентів методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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