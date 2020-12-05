Президент Володимир Зеленський подякував волонтерам за допомогу армії.

Волонтери у 2014 році об'єднали всю Україну, захищаючи її від російської агресії.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час відвідування Військово-медичного клінічного лікувально-реабілітаційного центру Міністерства оборони в місті Ірпені Київської області, повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

Читайте такожВолонтер Юлія Толмачова: "У нас зараз три біди: війна, коронавірус і байдужість. Останнє перемогти неможливо"Глава держави ознайомився з роботою відділення реабілітації пацієнтів з ампутованими кінцівками та обмеженими фізичними можливостями, неформально поспілкувався з військовослужбовцями та вручив державні нагороди.

Також Зеленський оглянув відділення фізичної та спортивної реабілітації, обладнання, яке використовується для відновлення українських військових після тяжких поранень.

Після цього відбулася зустріч президента з працівниками центру та волонтерами. Глава держави наголосив на надважливій ролі волонтерів у захисті України в найважчі часи.

«Хочу подякувати всім волонтерам. Я вважаю, що завдяки вам на початку війни на Донбасі багато в чому було побудовано українську армію. Ту сучасну армію, яка в нас сьогодні є», – наголосив він.

Зеленський вважає, що саме волонтери дуже швидко знайшли ту національну ідею, яку багато років шукають для України.

«Волонтери своєю енергією та самовідданістю у 2014 році об'єднали всю Україну, захищаючи її від російської агресії», – зазначив президент.

На його думку, держава в деяких речах має рівнятися на волонтерів. Зеленський пообіцяв звернути увагу на ті питання, де держава могла б допомогти, й де вона недопрацьовує.

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Автор: Вікторія Токарєва