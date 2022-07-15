Інцидент стався 7 липня під час позачергової сесії Білгород-Дністровської районної ради Одеської області.

Правоохоронці перевірять діяльність мера та голови райради, що побилися в Одеській області на сесії.

Про це у своєму зверненні до громадян заявив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Він зазначив, що побував у місті Білгород-Дністровський, у якому 7 липня сталася бійка.

"Посадовці, які поводилися негідно, вирішили не писати заяви про звільнення, щоб, за їхніми словами, не підвести своїх виборців. Тому, щоб перевірити правомірність та службову діяльність, до них буде направлено ДБР, а фінансово-господарську діяльність перевірить відповідна служба. Зазначу, що домовитися зі мною у жодного з них не вийде", - заявив Марченко.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня під час позачергової сесії Білгород-Дністровської районної ради Одеської області побилися мер міста Білгород-Дністровський Віталій Громадян та голова Білгород-Дністровської райради Григорій Мельниченко.

Поліція розпочала розслідування за ст. 125 (навмисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко розкритикував бійку й заявив, що свою силу й сміливість вони можуть показати на фронті.

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