Олександр Павлюк зазначив, що роботи по розмінуванню території, налагодженню енергопостачання та відновленню дорожньої інфраструктури йдуть цілодобово.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що основні роботи по відновленню та забезпеченню життєдіяльності Київщини планується завершити у кінці травня.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Основні роботи будуть до кінця квітня зроблені. Роботи йдуть великими темпами. Я надіюсь, що до Великодня ми величезні роботи зробимо. Але все решта, основні заходи, це - кінець травня… До того ж залишається загроза с півночі і ми не можемо на це не звертати уваги, ми повинні працювати і в цьому напрямку. Тому ми просимо з розумінням до нашої роботи відноситись", - наголосив Павлюк.

Також він закликав людей трохи почекати і поки не повертатися до своїх домівок через небезпеку від залишених окупантами "сюрпризів".

"Є велика небезпека для людей! Тільки за цей тиждень знешкоджено понад 11 тис. боєприпасів. Це і міни, що не розірвались, встановлені "ловушки", розтяжки. Дуже багато "сюрпризів" залишають нам росіяни, звідки вони виходять. Потрібна дуже ретельна перевірка, після того тільки ми зможемо дати людям офіційний доступ до їхніх об’єктів. Я все розумію, що кожен хоче побачити свою домівку, зайти до неї, тому дав вказівки на всіх блок-постах не повертати людей, які їдуть до своїх помешкань, але гарантію (безпеки - УНІАН) ми ще не можемо дати. Тому краще все-таки почекати, поки ми проведемо заходи, щоб зберегти майно", - акцентував Павлюк.

Він додав, що роботи ведуться цілодобово, у кожному населеному пункті створено оперативний штаб по всім напрямкам, обласний штаб координує роботу всіх місцевих штабів, на заявки щодо небезпечних предметів негайно реагують.

Голова Київської обласної військової адміністрації зазначив, що роботи проводяться цілодобово, в області працюють 18 груп представники ДСНС, а також прибули близько 600 поліцейських з інших регіонів, щоб цілодобово встановлювати контроль за збереженням майна і недопущення мародерства.

"Люди працюють день і ніч… Ми хочемо до кінця місяця зробити так, щоб люди повернулися до своїх домівок, де це можливо", - сказав Павлюк.

Щодо кількості блок-постів на дорогах Київщини і утворення заторів голова Київської обласної військової адміністрації пояснив, що найважливіші блок-пости залишаться.

"Поки ми не зробимо ще один оборонний рубіж на віддаленні від Києва, це також є небезпека що для Київської області, що для Києва. Ці всі питання продумані і поступово робляться", - сказав Павлюк.

Відповідаючи на питання щодо відновлення об’єктів інфраструктури, керівник військової адміністрації зазначив, що зараз великий обсяг робіт проводиться по відновленню мостів на дорогах обласного значення та відновлення енергопостачання у населених пунктах.

"Міст у Стоянці… працюємо. За два місяці плануємо відновити першу полосу і ще за два - другу полосу. Це в наших планах. А на наступну суботу плануємо запустити об’їзну дорогу, об’їзний міст біля моста в Стоянці. Сьогодні ми запускаємо об’їзний міст біля населеного пункту Романівка... Було знищено багато мостів по всій області, особливо коли росіяни відходили, це також велика робота… І ще велика проблема по забезпеченню електроенергією… 352 населених пункти, які не мають електропостачання", - повідомив Павлюк.

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