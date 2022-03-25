Активісти цікавилися поширенням кремлівських фейків Шарієм.

Українські активісти знайшли підозрюваного у держзраді України блогера Анатолія Шарія в Іспанії.

Це підтвердив сам Шарій у Telegram.

Активісти цікавилися поширенням кремлівських фейків Шарієм. Проте той це заперечував. Невдовзі між ними сталась суперечка, яка перейшла у штовханину.

Поряд з Шарієм стояли його дружина Ольга та чоловік спортивної статури, котрий намагався розборонити натовп.

Сам блогер з-за спини іспанця робив кілька спроб влізти в бійку. А в результаті жорстко пихнув жінку, що була в групі протестувальників. Прочуханку отримала й дружина Шарія Ольга.

У січні Литва остаточно скасувала Шарію право у політичному притулку, яке він отримав у 2012 році через нібито переслідування з боку режиму Януковича.

Шарій стверджував, що проводив розслідування про участь держустанов у наркобізнесі, тому проти нього порушили низку сфабрикованих проваджень.

Цьому передував конфлікт Шарія у київському McDonald's, у ході якого журналіст вистрелив у відвідувача. Поліція тоді відкрила справу за статтею про замах на життя людини.

Нова справа проти Шарія

У лютому 2021 року українські правоохоронці повідомили Анатолію Шарію підозру у держзраді. Блогер здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері, уточнили в СБУ.

Пізніше проти Шарія відкрили кримінальні справи за відмивання доходів, ухилення від сплати податків та махінації під час фінансування його партії. Тещу блогера, своєю чергою, підозрюють у підробці документів про "купівлю" політичної сили "Партія Шарія" та обрання її "керівників".

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