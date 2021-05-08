Анастасія стверджує, що не знала про політичні погляди російського артиста.

Студентка юридичного факультету КНУ імені Т.Г. Шевченка і донька судді Печерського райсуду Києва Анастасія Тарасюк назвала свій попередній ролик на підтримку приїзду до України російського репера Басти «неправильним висловлюванням».

Про це йдеться у новому відео дівчини, опубліковане у Telegram-каналі Червоний Губер.

Читайте такожСБУ відкрила кримінальну справу через викрадення екс-судді Чауса – ЗМІ«Я хочу зробити заяву – попросити вибачення в українських громадян, яких висловлена мною інформація викликала обурення й виправданий гнів. Моя емоційна позиція з приводу артиста Басти була викликана тим, що я є поціновувачем його творчості та ніяким чином не була поінформована з приводу його політичних поглядів», – сказала вона.

Варто зауважити, що раніше Анастасія стверджувала, що не бачила нічого поганого у гастролях росіянина в окупованому Криму. Крім того, блогерка також зачепила тему окупації Росією півострова, засумнівавшись у приналежності Криму до України.

Скандал з Анастасією Тарасюк: що відомо

7 травня у мережі з’явився ролик, у якому дівчина образила українців, котрі виступали проти приїзду до України одіозного репера Басти, й висловила тези, котрі підривають територіальну цілісність країни.

Авторка відео є студенткою юридичного факультету КНУ імені Т.Г. Шевченка, про що вона сама писала у своєму профілі в Instagram.

Пізніше стало відомо, що дівчину звуть Анастасія Тарасюк. Її матір Крістіна Константінова працює суддею у Печерському райсуді Києва, а батько - у ДБР.

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Автор: Яна Ставська