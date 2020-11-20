Кримінальне провадження за ст. 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) зареєстроване Офісом генпрокурора на виконання рішення суду.

У Державному бюро розслідувань заявили, що виклик на допити учасників Революції гідності у справі про нібито «захоплення державної влади» не мають політичних мотивів, а зумовлені необхідністю виконання статті 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин провадження.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті ДБР 19 листопада ввечері.

Читайте такожУ ДБР розповіли, скількох людей притягнули до відповідальності за злочини проти Майдану

«Напередодні Дня гідності та Свободи у засобах масової інформації поширюється недостовірна інформація щодо виклику на допити до ДБР учасників Революції гідності з політичних мотивів», - зазначається в ній.

У ДБР повідомили, що кримінальне провадження за статтею 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) зареєстроване Офісом генерального прокурора на виконання рішення суду.

Досудове розслідування відповідно до статті 214 КПК України доручено Державному бюро розслідувань.

В Бюро наголошують, що слідчі дії, а саме допити вказаних осіб у якості свідків, зумовлені необхідністю виконання статті 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження.

Також повідомляється, що виклики осіб на допити до ДБР скасовано у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19, про що їх завчасно повідомлено.

«Інформація про політичні мотиви викликів учасників Революції гідності на допити до ДБР не відповідає дійсності. Підтвердженням маніпуляцій щодо приурочення вказаних викликів до Дня гідності та Свободи є те, що допити скасовані ще два тижні тому, але свідки про факт викликів заявляють лише тепер», - резюмували у відомстві.

Що передувало

19 листопада, колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що його викликали на допит до ДБР щодо подій Революції гідності.

Напередодні стало відомо, що нібито ДБР відкрило кримінальне провадження за заявою колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, народного депутата від «Опозиційної платформи – за життя» Рената Кузьміна про нібито вчинення у 2013-2014 роках державного перевороту.

За словами Парубія, в отриманій ним повістці йдеться про події на Майдані 2013-2014 років. Водночас він зазначив, що не пам'ятає, щоб у повістці були слова «державний переворот», і додав, що викликаний на допит як свідок.

Крім того, наближені до Віталія Кличка особи також підтвердили, що міського голову Києва також викликають на допит у цій справі як свідка.

Євромайдан 2013-2014

Після відмови влади України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва й інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду і президента країни Віктора Януковича, а також до зіткнень протестувальників зі співробітниками правоохоронних органів.

Найбільше людей загинуло у лютому 2014 року під час зіткнень з силовиками в центрі Києва, а також від куль снайперів - більш як 100 осіб, сотні були поранені.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція гідності.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров