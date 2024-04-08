Йдеться про шістьох колишніх посадовців проектних інститутів України.

Служба безпеки України затримала у Харкові інженерів-проектувальників, які за гроші з Росії допомагали підключити Запорізьку атомну електростанцію до "Росатома".

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, кіберфахівці Служби запобігли спробам Росії отримати нові технології у сфері атомної енергетики.

"У результаті багатоетапної спецоперації у Харкові затримано шістьох колишніх посадовців проектних інститутів України, які працювали на підсанкційний російський "Росатом". На замовлення корпорації з РФ вони розробляли науково-дослідну та проектну документацію для модернізації російських атомних станцій", - повідомили в СБУ.

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У Службі додали, що насамперед йдеться про Курську, Ростовську, Нововоронезьку та Балаковську АЕС.

"Також представники "Росатома" планували залучити своїх поплічників до виконання високотехнологічних робіт на тимчасово захопленій частині території на півдні України. Там фігуранти мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи РФ", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки завчасно викрила ворожих пособників, "покроково" задокументувала їхні злочинні дії та затримала на етапі підготовки проектної документації для агресора.

"Тим самим українська спецслужба зірвала спроби "Росатома" отримати доступ до стратегічно важливих українських технологій", - додали у СБУ.

За даними слідства, основним фігурантом провадження є керівник проектної організації у Харкові. Посадовець налагодив контакт з російськими окупантами через свого родича – власника російської компанії, яка виконує підряди "Росатома". Контакт між собою вони підтримували через один з месенджерів та електронну пошту.

"До злочинної діяльності харків’янин залучив ще п’ятьох місцевих науковців у галузі атомної енергетики. Фігуранти виконували замовлення рашистів, навіть перебуваючи в умовах постійних ракетно-дронових ударів ворога по обласному центру", - зауважується у повідомленні.

За співпрацю з окупантами ці люди одержували з Росії винагороду у криптовалюті. Кошти надходили на криптогаманці підставних осіб, які потім обготівковували отримані суми і передавали їх проектантам.

Під час обшуків за місцями роботи і фактичного проживання фігурантів було вилучено документи, комп’ютери та мобільні телефони, які вони використовували для співпраці з країною-терористом.

Слідчі СБУ повідомили всім шістьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Затримання агентів РФ у Києві та Одесі – деталі

Раніше у Києві та в Одесі затримали двох агентів Федеральної служби безпеки Росії, які готували ракетні удари по військових частинах Сил оборони та об’єктах енергетики і телекомунікацій у трьох регіонах.

У зоні особливої уваги агентів були армійські підрозділи, які забезпечують охорону Генерального штабу Збройних сил України, дані про Сили оборони у Полтавській області, а також Київська телевежа та столична теплоелектроцентраль.

Зловмисники намагалися виявити місця базування українських військ та направити російським окупантам відповідні координати для коригування повітряних атак.

Для прихованого збору розвідданих один з російських агентів влаштувався експедитором в одеську компанію, яка постачає продукти харчування підрозділам Сил оборони.

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