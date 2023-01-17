Рятувальники кажуть, що службові "носики" їхніх напарників також важко працювали, розшукуючи людей під завалами будинку. Йдеться про ракетний теракт РФ 14 січня, під час якого окупанти вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі ракетою Х-22.

Співробітники ДСНС розповіли про внесок кінологів Міжрегіонального центру швидкого реагування та їхніх службових собак у пошукові роботи на завалах зруйнованого будинку у Дніпрі, які тривали аж до сьогодні.

Пост подяки чотириногим помічникам вони опублікували на сторінці в Telegram, відзначивши найголовніших "героїв": Давиденко Ірину з курцхаром Джоном, Найду Ігоря з німецькою вівчаркою Леді, Жарого Олександра та Гармаша Сергія з бельгійськими вівчарками Мілкою і Чаком. Саме ця команда "мрії" працювала на місці події.

"У першу ніч пошуково-рятувальних робіт наші чотирилапі помічники обстежили близько 500 кв. м завалів, допомогли виявити постраждалих",- повідомляє прес-служба.

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У ДСНС нагадали, що собаки під час подібної роботи стомлюються не менше за людей, проте саме їхній винятковий нюх та інстинкти так важливі для пошуку і порятунку українців.

"Лише вони можуть допомогти знайти постраждалих. Дякуємо нашим помічникам за віддану службу!" - йдеться у повідомленні.

Пошукові роботи в Дніпрі

14 січня армія РФ завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, в результаті якого у житловий будинок в Дніпрі влучила ракета Х-22. Вибухом була повністю знищена одна із секцій будинку.

Сьогодні в ДСНС повідомили, що станом на 17 січня 13:00 пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі завершені. В результаті удару загинули 44 людини, травмовано 79 осіб. Вдалося врятувати 36 осіб.

Наразі відселення зі зруйнованого будинку потребують 236 мешканців квартир.

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