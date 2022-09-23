Один з них, хотів домовитись, про вільний виїзд за кордон для родичів-чоловіків.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративні протоколи стосовно двох нардепів, які скористалися своїми повноваженнями, щоб обійти обмеження воєнного стану.

Про це йдеться на сайті агентства.

Порушниками виявились депутат від партії "Слуга народу" Анатолій Остапенко та депутат з групи "Довіра" Василь Петьовка.

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Зазначається, що Остапенко скористався своїм правом на депутатське звернення та написав до голови Житомирської обласної військової адміністрації. Він попросив, аби його сину дозволили їздити машиною під час комендантської години.

Своєю чергою Петьовка звернувся до голови Закарпатської ОВА. Він захотів, аби його сину, двоюрідному брату та батьку дружини сина дозволили вільно перетинати державний кордон.

Заборона на виїзд з України

Рано вранці 24 лютого російські окупаційні війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. У зв'язку з цим в Україні було запроваджено режим воєнного стану.

Як раніше повідомляв УНІАН, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Виїзд дозволяється тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

Воєнний стан та мобілізація в Україні були продовжені на 90 діб - з 23 серпня до 21 листопада.

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