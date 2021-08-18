Раніше Печерський суд дав дозвіл на затримання Шаповалова, оскільки він не з'явився на обрання йому запобіжного заходу за новою підозрою.

Подільський суд Києва оголосив в розшук екс-командира роти харківського "Беркуту" Віктора Шаповалова, який не з'явився на засідання.

Про це повідомляє "Адвокатська дорадча група", яка представляє інтереси потерпілих у справах Майдану 2013-2014 рр.

Зазначається, що суддя Людмила Казмиренко 16 серпня ухвалила рішення про оголошення Шаповалова в розшук. Коли відбудеться наступне засідання у справі, наразі невідомо.

Хто такий Віктор Шаповалов

Шаповалов був командиром роти харківського "Беркуту" в часи Євромайдану. Обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень 18 лютого 2014 року, під час протистоянь у центрі міста, що призвело до тяжких наслідків.

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Шаповалов перебував під вартою з 2015 року. Обвинувальний акт щодо нього було передано до суду в листопаді 2016 року. У справі за звинуваченням Шаповалова - 108 потерпілих.

В 2016 році екс-беркутівець у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль. Шаповалов детально розповів, як спецпризначенці з різних областей відрізняли одне одного на Майдані у лютому 2014 року.

Наприкінці листопада 2019-го Київський апеляційний суд відпустив Шаповалова під домашній арешт.

5 серпня цього року Печерський суд дав дозвіл на затримання Віктора Шаповалова, оскільки він не з'явився на обрання йому запобіжного заходу за новою підозрою в організації терористичного акту та вбивств мітингувальників 18 лютого 2014 року.

Автор: Дмитро Захаров