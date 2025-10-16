Обов’язки мера тимчасово виконуватиме секретар міськради Ігор Коваль.

В Одесі відсьогодні, 16 жовтня, замість Геннадія Труханова, якого позбавили громадянства України, обов’язки мера виконуватиме секретар міської ради Ігор Коваль.

Відповідне розпорядження оприлюднено на офіційному сайті Одеської міської ради. Зазначається, що Коваль виконуватиме обов’язки мера, згідно з діючим законодавством.

"Відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконання обов'язків Одеського міського голови з 16 жовтня 2025 року покладено на секретаря Одеської міської ради Ігоря Коваля", - йдеться у документі.

Також уточнюється, що відповідне розпорядження №1137К підписано сьогодні, 16 жовтня.

Що відомо про Ігоря Коваля

Ігор Коваль, 1955 року народження, — історик, політолог, доктор політичних наук, заслужений діяч науки і техніки України. Колишній ректор Одеського національного університету імені Мечникова. З 2 грудня 2020 року — секретар Одеської міської ради дев'ятого скликання.

Позбавлення українського громадянства Труханова

14 жовтня стало відомо, що мера Одеси Геннадія Труханова позбавили громадянства України, бо, за даними СБУ, він має громадянство РФ та паспорт країни-агресора. Згідно з розслідуванням української спецслужби, станом на зараз Труханов є громадянином Росії та має діючий закордонний паспорт РФ, а копії відповідних документів є у розпорядженні СБУ.

Сам Труханов це спростовує. Він запевняє, що ніколи не мав російського громадянства, а фото документів, які розповсюджуються, називає підробкою та провокацією. За його словами, рішення про позбавлення громадянства він оскаржуватиме у суді.

