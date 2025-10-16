При цьому наразі не зрозуміло, що саме "зникло", чи були це особисті речі Труханова, чи власність міської ради.

З кабінету Геннадія Труханова, який позбавлений громадянства України та до вчора був мером Одеси, зникло певне майно, зокрема, килими та дивани. Про це сьогодні, 16 жовтня, заявив журналістам очільник Одеської ОВА Олег Кіпер під час спільного брифінгу з очільником Одеської міської військової адміністрації Сергієм Лисаком та секретарем Одеської міської ради Ігорем Ковалем.

Брифінг відбувся після офіційного представлення Лисака у міської ради Одеси, на якому були присутні місцеві депутати, чиновники тощо. Зокрема, на питання, чи буде його кабінет саме в цій будівлі, він відповів ствердно та сказав, що запрошує туди. Однак Кіпер, сказав, що з нього зникло певне майно.

"До кабінету не спішить запрошувати… Бо я був здивований, що вивезли дивани, вивезли килими. Хай Сергій, хоч повішає щось, бо таке відчуття, що забрали все звідти", - сказав Кіпер.

При цьому наразі не зрозуміло, що саме "зникло", чи були це особисті речі Труханова, чи власність міської ради.

Також Лисак розповів, що головним завданням для нього є безпека міста, де буде створено Раду оборони для того, щоб жителям "по можливості спалося краще". Також у пріоритетах - підготовка до зимового сезону, безпекова складова лікарень, обʼєктів інфраструктури тощо. Лисак сказав:

"Наприклад, я не знаю, в якому стані зараз знаходяться наші укриття. Це одне з питань, яке також буду підіймати вже з понеділка. Я не знаю, що з безпековою складовою наших лікарень та закладів освіти, з їхніми альтернативними системами живлення".

За його словами, він очікує на ефективну взаємодію з місцевими депутатами, та уточнив, що він народився в Одесі та навчався у цьому у місті.

Своєю чергою, Коваль зазначив, що Одеська міська рада продовжує працювати й "розганяти" її ніхто не збирається.

У мерії міста зазначили, що, відповідно до Указу Президента України №789/2025 в Одесі утворено міську військову адміністрацію, її начальником призначено Лисака, та сьогодні відбулося його представлення очільника ОВМА, депутатському корпусу та виконавчим органам Одеської міської ради.

Ситуація з Трухановим

Як писав УНІАН, днями мера Одеси Геннадія Труханова позбавили громадянства України через те, що, за даними СБУ, він має громадянство Росії та російські паспорти. Згідно з розслідуванням, Труханов є власником діючого закордонного паспорту РФ, копії якого є в української спецслужби.

Труханов це спростовує, та стверджує що ніколи не мав громадянства РФ, фото документів, які тиражуються, називає підробкою. За його словами, рішення про позбавлення громадянства він оскаржуватиме у суді.

16 жовтня стало відомо, що в Одесі замість Труханова призначено тимчасового мера - обов’язки міського голови виконуватиме секретар Одеської міської ради Ігор Коваль. Рішення прийнято на підставі ч. 2 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

