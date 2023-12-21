Його підозрюють у підробці документів.

Колишнього прокурора Ростислава Ільницького, який восени влаштував у Львові розкішне весілля із колишньою працівницею Державного бюро розслідувань Роксоланою Москвою, оголосили у розшук. Інформація про розшук оприлюднена на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Датою зникнення експрокурора вказано 1 грудня цього року, місце зникнення – місто Яворів Львівської області.

Ільницькому інкримінують підробку документів та їх використання (ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ККУ).

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За даними міністерства, щодо екс-прокурора наявна постанова суду про дозвіл на затримання з метою приводу.

Видання Lviv.media повідомляє, що йдеться про підробку документів для виїзду за кордон.

Що відомо про скандальне весілля експрокурора у Львові

На початку жовтня експрокурор Ростислав Ільницький та колишня співробітниця ДБР Роксолана Москва відсвяткували пишне весілля в елітному комплексі поблизу Львова.

За даними ЗМІ, воно могло коштувати приблизно один мільйон доларів. На весілля запросили депутатів, прокурорів та податківців. Розважали гостей відомі зірки. Святкування пишного весілля під час війни викликало осуд українців.

Наприкінці жовтня стало відомо, що військкоми намагалися вручити повістку Ільницькому за адресою його проживання.

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