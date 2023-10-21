За даними ЗМІ, військкоми прийшли за адресою проживання чоловіка.

У Львові представники Личаківсько-Залізничного об’єднаного районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки намагалися вручити повістку експрокурору Ростиславу Ільницькому, який нещодавно відгуляв розкішне весілля з колишньою працівницею ДБР Роксоланою Москвою.

Як повідомляє "Еспресо. Захід" з посиланням на власні інформовані джерела, повістку Ільницькому вручали за адресою його проживання повістку сьогодні, 20 жовтні.

"Документ оформлювали у Личаківсько-Залізничному ОР ТЦК та СП", - пише видання, додаючи, що офіційно в обласному ТЦК та СП цю інформацію поки не підтвердили.

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Скандальне весілля у Львові - деталі

Кілька днів тому Україну обурило гучне свято у Львові. Як стало відомо ЗМІ, приблизно один мільйон доларів могло коштувати одруження експрокурора Ростислава Ільницького і колишньої працівниці Держбюро розслідувань Роксолани Москви.

Світлинами свята у соціальних мережах похизувалась сама наречена. А журналісти видання lviv.media упізнали елітний комплекс неподалік Львова. Його начебто пара орендувала на два дні. Гуляли там депутати, прокурори та податківці. А розважали гостей відомі зірки. Після скандалу молода закрила сторінку в соціальних мережах, а відео зі святкування уже недоступне.

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