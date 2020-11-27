У 2019 році українці отримали 757 тис. таких дозволів, з них переважну більшість посвідок видала Польща.

Громадяни України у 2019 році отримали найбільше дозволів на проживання в країнах, що входять до Європейського Союзу.

Про це повідомила Статистична служба ЄС (Євростат).

Загалом у 2019 році в Євросоюзі було видано близько 3 мільйонів перших дозволів на проживання. У порівнянні з 2018 роком це більше на 6% або на 163 тис.

Минулого року найбільша кількість дозволів була видана у зв'язку з працевлаштуванням (41%), а також з родинних причин (27%) та освітніх причин (14%). Інші причини, зокрема й міжнародний захист, склали 18%.

У 2019 році Польща видала четверту частину від усіх дозволів на проживання в Євросоюзі громадянам з країн, які не є членами ЄС (724 тис. або 25%). Далі йде Німеччина (460 тис. або 16%), Іспанія (320 тис. або 11%), Франція (285 тис. або 10%) та Італія (176 тис. або 6%).

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Найбільше в Євросоюзі дозволів для працевлаштування видала Польща – 52% або 625 тис., з них 551 дозвіл було видано українцям.

Франція видала найбільше дозволів для навчання (23% або 90 тис.), Німеччина – дозволів з сімейних причин (21% або 167).

Найбільше дозволів на проживання в Євросоюзі у 2019 році було видано громадянам України – 757 тис. Українці посідають перше місце за кількістю отриманих дозволів серед усіх осіб, кому вони були видані. Майже чотири з п'яти таких дозволів видала Польща. Зокрема, 87% українців отримали дозвіл для працевлаштування.

На другому місці йдуть громадяни Марокко – їм було видано 133 тис. дозволів, з яких 47% видала Іспанія.

На третьому місці – громадяни Індії, яким було видано 131 тис. дозволів, з них 19% у Німеччині.

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Автор: Віталій Саєнко