Вони демонструють окупантам, що місто залишається українським, та вимагають звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка.

У Енергодарі мешканці вчергове вийшли на мирний мітинг.

Про це у Telegram повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"28 березня, в понеділок, мешканці Енергодара зібралися на мирний мітинг, щоб вкотре показати: попри все, Енергодар був і залишається українським містом, в якому живуть і працюють українці. Люди вимагають звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка. Вони прагнуть жити в вільному місті під державними прапорами", - зазначив Орлов.

За його словами, на площі біля палацу культури "Сучасник" пролунав Гімн України - як символ національної самоідентифікації та волелюбності нашого народу.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня жителі Енергодара, де розташована Запорізька АЕС, не впускали російські війська в місто. Мешканці міста масово вийшли та стали на шляху руху ворожої колони. Окупанти відійшли, але вже наступного дня, 3 березня, російські війська обстріляли блокпост в Енергодарі та застосували зброю проти мирного населення, зайшли у місто.

20 березня Орлов заявив про викрадення окупантами свого першого заступника Івана Самойдюка.

24 березня більшість депутатів Енергодарської міської ради склали свої повноваження для недопущення використання їхніх голосів під примусом для створення незаконних "народних республік".

27 березня російські окупанти створили в Енергодарі так звану "народну раду", яку очолив депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Андрій Шевчик.

Орлов заявив, що створена так звана "народна рада" на чолі з Шевчиком немає жодного стосунку до юрисдикції України.

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