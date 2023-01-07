Богослужіння розпочалося о 9-й годині ранку.

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Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня звершує історичне богослужіння з нагоди Різдва Христового. Це вперше ПЦУ проводить різдвяну службу на території Києво-Печерської Лаври. Онлайн-трансляцію дивіться на сайті УНІАН.

О 9-й ранку в Успенському соборі Лаври предстоятель ПЦУ Епіфаній очолив різдвяне богослужіння. Напередодні Православна церква України отримала дозвіл на оренду від заповідника, який перебуває у власності держави.

Раніше богослужіння у Різдво в Успенському соборі проводила лише УПЦ Московського патріархату.

Сьогодні під Києво-Печерською Лаврою чергує поліція та нацгвардійці. Вони перевіряють документи в охочих потрапити на богослужіння до митрополита Епіфанія.

"Сердечно вітаємо зі святом Різдва Христового – з подією вічної радості, цінність якої не зменшилася навіть за понад дві тисячі років, і яка не згасне, допоки буде цей світ і повік. Як Вифлеємська зірка, що освітила темне нічне небо і вказала шлях мудрецям, так Сам Ісус Христос є тим світлом, яке у всякій темряві світить, і ніяка темрява перемогти Його не може. Віднайдімо ж це світло у своїх серцях, не дамо зневірі, злу чи нелюдам його загасити. З’єднавшись у єдиній молитві мільйонами гарячих сердець – прославляймо новонародженого спасителя рідною мовою, у рідних святинях, єдиним, непереможним, вільним народом. І ніяка темрява нам не страшна – бо з нами Бог", – привітали в ПЦУ.

Різдвяне богослужіння ПЦУ у Лаврі й обурення УПЦ МП

Митрополит Православної церкви України Епіфаній має дозвіл на проведення служби в Успенському соборі на території Києво-Печерської лаври. Як повідомив в.о. гендиректора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Олександр Рудник, Мінкульт надав дозвіл на її проведення.

Як відомо, Міністерство культури і інформаційної політики - розпорядник держмайна на території Києво-Печерської лаври, яким управляє державний заповідник. УПЦ МП винаймала тут найбільші храми. Та Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври повернули державі.

В УПЦ МП переконують, що їхній договорів про оренду храмів Верхньої Лаври був розірваний протиправно, й пригрозили судом.

Також в УПЦ МП розповсюдили відео із заявою керівника заповідника Олександра Рудника про те, що жодних звернень про використання Успенського собору та Трапезного храму для проведення богослужінь з боку ПЦУ не надходило. Ця заява виявилася неактуальною.

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