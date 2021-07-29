Бездомний на ім'я Славік вже не вперше є джерелом натхнення для модельєрів з бренду Vetements.

Французький бренд вуличного одягу Vetements викрили в плагіаті. Причому не просто в крадіжці ідей у своїх конкурентів, а у львівського безхатька.

На це звернув увагу у своєму Facebook український фотограф Юрій Дячишин.

Образи, представлені брендом в колекції чоловічого одягу VTMNTS 2022, дійсно підозріло нагадують те, як одягається львівський бездомний, відомий під ім'ям Славік.

Варто зазначити, що бездомний прославився завдяки Дячишину — в минулому він влаштовував виставки "модних" портретів Славіка. Автор стверджує, що бомж не просто щодня змінює свої наряди, але і також регулярно по-новому стрижеться, голить бороду і пахви.

Читайте такожУ Києві закохані бездомні отримали нові паспорти, щоб одружитися та знайти роботу (фото)Сам фотограф зазначив, що Vetements вже не вперше черпають натхнення в образах Славіка — в одному з інтерв'ю у 2016 році творець бренду Демна Гвасалія офіційно зізнався, що перша колекція одягу була створена ним зокрема і на підставі фотографій Славіка.

Але тепер джерело "луків" ніде не було згадано.

"Цікаво, що цього разу в деяких "фрагментах" був просто copy-past", — констатує Дячишин.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього року у Львові 15-річний юнак побив бездомну жінку, в результаті чого вона померла.

Автор: Станислав Кожемякин