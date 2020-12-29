Київський фунікулер у новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня працюватиме цілодобово.
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У мерії нагадали, що у місті 19 грудня відкрилися 7 новорічних локацій. Їх цьогоріч поєднали у святковий пішохідний маршрут.
Це – Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідний міст від неї до святкової Володимирської гірки, далі – через Андріївський узвіз до Контрактової площі. Маршрут спеціально розробили, аби в умовах карантину уникнути скупчень людей на традиційних локаціях.
На всіх локаціях працює «Муніципальна варта», яка за потреби нагадує людям про необхідність дотримання протиепідемічних заходів: маскового режиму та соціальної дистанції.
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