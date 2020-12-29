Раніше у КМДА заявили, що громадський транспорт у новорічну ніч буде працювати в режимі святкового дня.

Київський фунікулер у новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня працюватиме цілодобово.

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У мерії нагадали, що у місті 19 грудня відкрилися 7 новорічних локацій. Їх цьогоріч поєднали у святковий пішохідний маршрут.

Це – Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідний міст від неї до святкової Володимирської гірки, далі – через Андріївський узвіз до Контрактової площі. Маршрут спеціально розробили, аби в умовах карантину уникнути скупчень людей на традиційних локаціях.

На всіх локаціях працює «Муніципальна варта», яка за потреби нагадує людям про необхідність дотримання протиепідемічних заходів: маскового режиму та соціальної дистанції.

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Автор: Інна Андаліцька