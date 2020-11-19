Великий герб затверджуватиме Верховна Рада.

Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на великий Державний Герб України визначив найкращий ескіз герба.

Читайте такожУ ВР взялися за розробку законопроекту про регулювання держсимволів України - РазумковЯк передає кореспондент УНІАН, про це заявили учасники брифінгу в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко нагадав, що у серпні Верховна Рада ухвалила рішення про необхідність проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України.

У зв'язку з цим Кабінет міністрів вирішив створити Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу і визначити членів журі у складі 10 осіб (дев'ять з них мали право голосу). Співголовами оргкомітету було призначено Ткаченка і міністра юстиції Дениса Малюську.

Ткаченко зазначив, що журі отримало 125 робіт, з яких до конкурсу було допущено 112, було проведено кілька турів голосування для визначення переможця.

"Я радий, що сьогодні оргкомітет прийняв рішення - перше позитивне рішення, тому що було два конкурси, які нічим не завершилися, і було обрано переможця", - наголосив Ткаченко.

Він підкреслив, що перемогла робота автора Олексія Кохана. Мінкульт укладе з ним угоду.

Водночас оргкомітет вирішив жодну роботу не номінувати на друге місце - на другу премію, але визначив роботу, яка посіла третє місце.

Своєю чергою Малюська зазначив, що Мін'юст підготує технічний опис Великого герба і юридичні нюанси його використання.

"І передамо наші напрацювання від імені Кабінету міністрів України до Верховної Ради України. Далі депутати опрацюють і зареєструють відповідний законопроект. Я нагадаю: порядок використання і опис державних символів, в тому числі Великого герба, буде оформлений законом", - наголосив Малюська.

Своєю чергою голова журі, голова Українського геральдичного товариства Андрій Гречило зазначив, що загалом до другого туру конкурсу було допущено 11 робіт.

Він сказав, що робота-переможниця Кохана виконана в авторському стилі і не має жодних запозичень або чужих елементів. Ця робота відображує ідею соборності і єдності України.

Так, з лівого боку на ескізі зображена фігура архангела Михаїла (представляє центральну Україну чи Наддніпрянщину), з правого боку - фігура Лева (як символ Західноукраїнської народної республіки у 1918 році). Посередині між ними - зображення сучасного малого герба на синьому щиті. Також у верхній частині ескізу знаходиться хоругва, а на ній зображено козака з мушкетом (уособлює південну і південно-східну Україну).

"Якщо проглядати цілий герб - він розповідає мабуть про історію становлення Української держави", - сказав Гречило.

Державний герб України: що відомо

Як відомо, в лютому 1992 року Верховна Рада постановою затвердила Державний герб незалежної України, який має статус малого герба - золотий Тризуб на синьому щиті.

Проводилося кілька конкурсів щодо великого герба, але вони були безрезультатними.

Відповідно до Конституції, «великий Державний герб України встановлюється з урахуванням малого Державного герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого Державного герба України є Знак Княжої держави Володимира Великого (малий Державний герб України)».

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Автор: Віталій Саєнко