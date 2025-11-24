Перетворити документ на щось прийнятне для Києва та його європейських союзників стане складним дипломатичним завданням.

Перетворення "мирного плану" США на щось більш прийнятне для України та її європейських союзників стане складним дипломатичним завданням, пише Financial Times. Видання аналізує, з яких питань буде вкрай складно подолати розбіжності, а щодо яких знайти компроміс може виявитися простіше.

Чи відмовиться Україна від Донецька?

"Це всього лише пункт 22d у списку, але він цілком міг би бути першим", - зазначає FT.

Це дозволило б Росії отримати те, чого її війська не могли домогтися з 2014 року. При цьому поступка територією, за яку українці пролили стільки крові, ймовірно, буде вкрай спірною і дестабілізуючою для України, що також послужить інтересам Кремля. Десятки тисяч українців, які проживають на території, що підлягає передачі, будуть змушені покинути свої будинки. Це означало б, що Україна здасть свій "пояс фортеці", що складається з міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка, які з 2014 року служили оплотом проти російських військ.

План США передбачає визнання нині окупованих територій "де-факто російськими". На перший погляд, це більш прийнятно для Києва і його європейських союзників, ніж формальне визнання "де-юре", яке передбачає можливість зміни кордонів силою в порушення принципів міжнародного права:

"Однак, як стверджує Марк Веллер, директор з міжнародного права Chatham House, формулювання "де-факто Росія" більш вигідне Путіну, ніж "під фактичним контролем Росії", як і використання слова "визнання".

Чи отримає Україна значущі гарантії безпеки?

У плані йдеться, що Україна "отримає надійні гарантії безпеки", але не міститься жодних конкретних даних, а лише жорстко обмежує можливості союзників.

Водночас Київ, як і раніше, з обережністю ставиться до розпливчастих обіцянок через Будапештський меморандум 1994 року, який надав гарантії безпеки від США і Великої Британії, але не зміг запобігти російській військовій агресії 2014 року та її повномасштабному вторгненню 2022 року:

"За лаштунками вирішуватимуть, якою може бути реакція Заходу, але все, що не міститиме конкретних кроків, ймовірно, приречене на провал для Києва".

Кому дістануться заморожені активи Росії?

План США зірве запропоновану ЄС схему використання заморожених російських активів для залучення "репараційного" кредиту в розмірі 140 млрд євро для України.

Водночас навіть у разі укладення мирної угоди Україні знадобиться величезна бюджетна підтримка з боку європейських союзників і довгострокове фінансування підготовки та оснащення збройних сил. Більшість столиць ЄС згодні з тим, що репараційний кредит - найкращий і найдешевший спосіб надання цієї допомоги.

Чи потрібна загальна амністія?

Мирний план передбачає загальну амністію для обох сторін конфлікту та угоду про відмову від будь-яких правових претензій. При цьому виправдання Росії саме по собі було б вкрай важким для багатьох українців, які постраждали від смерті, руйнувань, зґвалтувань і викрадення дітей російськими військами, наголошується в статті.

Лауреатка Нобелівської премії миру від України Олександра Матвійчук заявила, що загальна амністія і "відсутність будь-яких негативних наслідків агресії" стали б "головним розчаруванням" у плані США для українців.

Це також знищило б правову основу для репараційного кредиту ЄС, вважає Юлія Зіскіна з проукраїнської правозахисної організації "Разом". "Якщо ця угода буде досягнута, репараційний кредит стане юридично і фінансово неможливим", - каже вона.

Чи слід обмежити чисельність української армії?

У принципі, обмеження чисельності української армії 600 000 осіб було б неприйнятним порушенням її суверенітету. Лідери ЄС категорично проти цього, вважаючи сильну українську армію найкращим буфером Європи проти російської агресії, пише FT:

"Однак скорочення чисельності на третину від нинішнього рівня все одно залишить Україну значною і грізною армією - майже вдвічі більшою за чисельність найбільших сил у ЄС. Це також може дозволити демобілізувати частину військовослужбовців, які роками воювали".

Деякі військові вже висловилися проти будь-якого скорочення чисельності українських збройних сил. "Це пряма підготовка до нового вторгнення і ослаблення України до такої міри, що вона не зможе підготуватися до відсічі", - заявив фахівець із комунікацій в українській армії Олександр Солонко.

Мирний план для України

Раніше США та Україна заявили про розробку "оновленої та доопрацьованої" мирної угоди для припинення війни з Росією. Планується, що цього тижня президент Володимир Зеленський приїде до США для обговорення додаткових деталей.

Тим часом Європа представила свій альтернативний план для України з 24 пунктів.

