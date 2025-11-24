Обмеження ЗСУ буде в будь-якому випадку: експерт оцінив вимоги РФ щодо України

До війни в лавах ЗСУ служили 250 тисяч людей, зауважив Михайло Жирохов.

У будь-якому варіанті мирного договору між Україною та Росією буде пункт щодо обмеження чисельності ЗСУ. Таку думку висловив Михайло Жирохов, військовий експерт, в етері на Radio NV.

"На жаль, як й інші пункти, які ми б дуже не хотіли. Але зараз є контрпропозиція від європейців про 800 000. Але я не можу сказати, звідки взялася саме 600 000", – сказав Жирохов.

Він додав, що до початку повномасштабної війни, у лавах ЗСУ служили 250 тисяч людей. Втім, як зауважив експерт, тут важливо, чи будуть під ці обмеження потрапляти інші силові структури України.

"Чи буде, наприклад, враховуватися Міністерство внутрішніх справ чи інші збройні формування. Коли на Радянський Союз були певні обмеження за кількістю, вони переводили цілі повітряно-десантні дивізії у прикордонну службу. Десантникам видавали зелені берети для того, щоб було їхнє зменшення. Тобто є різні варіанти, як це може відбуватися і цих людей можна рахувати по-різному", – додав Жирохов.

Раніше The Telegraph опублікували європейський варіант мирного плану щодо війни в Україні. У ньому зокрема йдеться про недопустимість введення обмежень на Збройні сили України та оборонну промисловість.

Тим часом Financial Times пише, що обмеження чисельності ЗСУ "було б неприйнятним порушенням" українського суверенітету. Водночас журналісти зазначають, що скорочення чисельності на третину від нинішнього рівня все одно залишить Україну значною і грізною армією - майже вдвічі більшою за чисельність найбільших сил у ЄС.

