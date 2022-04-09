Глава розвідувального відомства зазначив, що в Україні проявилися слабкі сторони російської армії.

Російські військові перегрупуються на сході України і планують просуватися до Харків.

Про це повідомив начальник військової розвідки України Кирило Буданов у коментарі CNN.

"Вони перегрупуються в бік Ізюму через Бєлгород. Рухаються через Бєлгород. Вони вводять додаткові війська в Бєлгород, щоб компенсувати свої втрати в Україні", — заявив Буданов.

"Вони планують наступати в першу чергу на Харків. Вони спробують добити місто Маріуполь і тільки після цього можуть спробувати ініціативно наступати на Київ", - сказав він.

Буданов закликав союзників України надати "дійсно серйозну" військову підтримку, щоб допомогти протистояти російському наступу. Він сказав, що важка артилерія, зенітно-ракетні комплекси і бойові літаки необхідні для використання "проти російських сухопутних військ".

"Україні потрібна дійсно серйозна підтримка важкими озброєннями, і вона потрібна нам не завтра, вона потрібна нам сьогодні", - сказав він.

Буданов зазначив, що в Україні проявилися слабкі сторони російської армії. За його словами, російські війська зазнали поразки в районі Києва, а їх військовим зусиллям перешкоджала Логістика.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти катували і підпалили трьох місцевих жителів.

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