На ГЕС не працює два гідроагрегати, Нову Каховку вже частково затоплено.

Російські окупанти не дають провести ремонт на Каховській гідроелектростанції, у зв’язку з цим під загрозою затоплення опинилися Херсонта ряд сіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

Він підкреслив, що з першого дня вторгнення в Україну Росія вчиняє воєнні злочини.

Громов наголосив, що атака та захоплення об'єктів ядерної інфраструктури, а саме Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій, а також Каховської гідроелектростанції, є прямим порушенням 56-ої статті Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року "Захист установок і споруд, що містять небезпечні сили".

Крім того, додав представник Генштабу, в порушення положень вищевказаного протоколу, після захоплення цих об'єктів, на них або в безпосередній близькості до них були розгорнуті ворожі пункти управління окружного та адміністративного рівня.

Так, наразі на Каховській ГЕС розгорнуто один з пунктів управління Південного військового округу збройних сил РФ, а також 49-ої армії окупантів.

При цьому, як наголосив Громов, окупанти не докладають жодних зусиль для підтримки захоплених об'єктів у безпечному стані, що може призвести до екологічної катастрофи.

"На даний час на захопленій окупантами Каховській гідроелектростанції скидаються великі обсяги води, оскільки не працює два гідроагрегати, які окупанти не дають змоги відремонтувати. Це вже призвело до часткового затоплення Нової Каховки - набережна та міський парк, під загрозою перебувають навколишні села та окуповане місто Херсон", - підкреслив він.

Окупація Херсонської області: що відомо

Російські окупанти контролюють окремі райони Херсонської області, в тому числі обласний центр, вже кілька місяців.

Ворог блокує підвезення Україною гуманітарної допомоги та евакуацію охочих покинути окуповану територію.

Є факти вивезення тамтешніх мешканців до російських прикордонних міст, переслідування і вбивства проукраїнських активістів.

Гауляйтери, яких росіяни поставили замість легітимних органів влади, неодноразово заявляли про "бажання" регіону бути у складі Росії.

Окупанти щонайменше кілька разів хотіли організувати пропагандистські акції щодо створення "ХНР", але опір херсонців плани загарбників зривав.

За інформацією оперативного командування "Південь", російські війська намагаються закріпитися у Херсонській області.

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