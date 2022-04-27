Маленькі патріоти збирали гроші на гіроскутер, проте вирішили, що їхні накопичення краще віддати військовим.

Хлопчики з Прикарпаття віддали свої гроші на потреби військових 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Два брати збирали кошти на спільну мрію, але відклали ідею купити гіроскутер і віддали накопичення захисникам України. Волонтери не змогли пройти повз і віддячили маленьким патріотам.

Про це повідомляється на сторінці Фонду підтримки гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" у Facebook.

Старший братик пожертвував 2 тисячі гривень, молодший - 1 тисячу грн. Вони збирали ці гроші на спільну мрію - гіроскутер, але прийняли рішення відкласти цю ідею на потім. Звати двох хлопчиків Владислав та Олександр.

Волонтери фонду та військові 10 окремої гірсько-штурмової бригади вирішили здійснити мрію хлопчиків, від якої вони відмовились заради допомоги нашим захисникам. Братам подарували гіроскутер. Також маленькі патріоти отримали прапор з шевроном 10 ОГШБ та побажаннями від захисників України. Тепер діти точно знають, що добро завжди повертається.

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