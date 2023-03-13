Через месенджер росіяни запропонували зловмиснику співпрацю за гроші, які потім надсилали на його банківську картку.

Правоохоронці затримали ворожого інформатора, який збирав розвіддані про оборону Дніпропетровщини.

Як повідомляє Служба безпеки України, зловмисник за власної ініціативи оприлюднював у проросійських пабліках фото- та відеоматеріали місць базування Сил оборони в регіоні.

Таким чином він потрапив у поле зору російських спецслужб, які вийшли на нього через підконтрольних адміністраторів прокремлівських інтернет-ресурсів.

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Через месенджер росіяни запропонували зловмиснику співпрацю за гроші, які потім надсилали на його банківську картку.

"За вказівками ворога він виходив на місцевість і приховано фотографував переміщення підрозділів ЗСУ на території області. Насамперед агресора цікавила інформація про можливе переміщення колон з військовою технікою іноземного виробництва. Розвіддані російські загарбники планували використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідники СБУ затримали ворожого інформатора на спробі передачі закритих відомостей окупантам.

За даними слідства, зловмисником виявився житель Синельниківського району, який публічно підтримував збройну агресію РФ проти України.

Свої прокремлівські погляди він розповсюджував з власного акаунту у популярних соцмережах.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютер та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру.

Наразі зловмисник під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми.

Затримання зрадників і колаборантів в Україні - деталі

Служба безпеки України затримала пособника РФ, який після звільнення Херсона намагався втекти до Придністров’я. Чоловіка затримали на Вінниччині.

У Києві правоохоронці затримали дезертира зі Служби безпеки України, який понад 8 років переховувався від слідства.

Співробітники СБУ заарештувавши групу зрадників, які координують ракетні удари РФ по Дніпру: колаборантами виявилися сім місцевих жителів, які приєдналися до розвідувальної мережі Головного управління Генштабу ЗС РФ.