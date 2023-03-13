Чоловіка взято під варту, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки України затримала пособника РФ, який після звільнення Херсона намагався втекти до Придністров’я. Чоловіка затримали на Вінниччині.

"Ним виявився неодноразово засуджений за тяжкі злочини мешканець Білозерського району Херсонської області. Після захоплення частини південного регіону рецидивіст добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами", - йдеться у повідомленні СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, зловмисник "здавав" каральним загонам рашистів місця перебування учасників руху опору та їхніх сімей.

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Насамперед ворога цікавили адреси помешкань українських бійців, які раніше брали участь в антитерористичній операції на сході України.

За свою "лояльність" чоловік отримав від керівництва місцевої окупаційної адміністрації "особливий статус", який передбачав дозвіл на мародерство та вільне пересування районом, частину з награбованого він мав віддавати російським окупантам.

Після звільнення Херсона зловмисник втік до Вінницької області під виглядом переселенця, там він оселився в одному із прикордонних з невизнаним Придністров’ям селищ та підшукував "варіанти" нелегального виїзду за межі України.

"Втім, контррозвідники СБУ встановили місцезнаходження фігуранта і своєчасно затримали його. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Судом обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - додали у СБУ.

Наразі триває розслідування, зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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