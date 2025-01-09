Разом із країнами-партнерами було визначено основні напрямки роботи щодо забезпечення військової допомоги Україні, закупівлі та залучення інвестицій, підтримки української оборонної промисловості.

Сьогодні в межах роботи Контактної групи з питань оборони України затверджено 8 дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року. Про це повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров у Telegram.

"Дорожні карти коаліцій (союзників) визначають стратегічні цілі України до 2027 року та стають основою для середньострокової та довгострокової підтримки. Ми також працюємо над тим, щоб наші Збройні Сили були повністю сумісні з силами Альянсу. Наше головне завдання – збалансувати нагальні потреби нашої армії під час війни із довгостроковими цілями розвитку українських Сил оборони", - пояснив Умєров.

За словами міністра, разом із партнерами було визначено основні напрямки роботи:

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• забезпечення військової допомоги

• організація закупівель

• залучення інвестицій

• підтримка української оборонної промисловості та її розвитку.

Як зазначив Умєров, 34 країни-учасниці вже стали частиною цих коаліцій. "Це також важливий сигнал українській оборонній промисловості: попит на озброєння та техніку є, і він дуже високий", - додав він.

Що ще відомо про зустріч у Рамштайні 9 січня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Німеччині відбувається зустріч в форматі "Рамштайн". На ній особисто присутній президент України Володимир Зеленський.

Відкриваючи засідання контактної групу з питань оборони України ("Рамштайн"), міністр оборони США Ллойд Остін оголосили про новий і останній пакет американської допомоги Україні за адміністрації президента США Джо Байдена. Йдеться про пакет на суму у 500 мільйонів доларів.

У грудні конгресмен Майкл Волц, якого новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити своїм радником з питань національної безпеки, заявив, що виділення багатомільярдної військової допомоги Україні є поганою стратегією.

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