Вранці в понеділок у Києві різко підскочила ціна проїзду на таксі. Громадський транспорт у столиці відсьогодні - тільки для власників спецперепусток - так зустріли кияни перший день локдауну.

Сьогодні, 5 квітня, у Києві розпочався жорсткий карантин з обмеженням в громадському транспорті – проїзд тільки за спецперепустками. Багато жителів столиці йдуть на роботу навіть пішки, оскільки спецпропуск отримати могли далеко не всі. Також більше на вулицях приватного транспорту. А таксі накрути ціна на проїзд у 2-3 рази.

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А карта Google, станом на 9.00 ранку, показує 8-9 бальні затори на найважливіших транспортних артеріях Києва.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, таксі з Харківського масиву до центру Києва - 400 грн, люди намагаються виїхати на попутках.

Ситуація в маршрутках Києва

Поки що деякі маршрутки возять всіх без пред'явлення спецперепусток. Як довго це триватиме - поки незрозуміло. Швидше за все, скоро поліція почне контролювати процес, як це було в минулий локдаун.

Як пише "Сегодня", багато киян намагаються потрапити в транспорт за старими перепустками, які діяли минулого року, і навіть за листами від роботи - якщо підприємство не встигло отримати пропуску. Однак таких пасажирів в транспорт не пропускають. У кожного пасажира перевіряють новий спецпропуск і посвідчення.

Як працює метро Києва

На вході в метро утворилися черги - Нацгвардія і поліція перевіряють спецпропуски і посвідчення. Через це виникають конфлікти, бо не всі люди встигли отримати нову перепустку.

Як кажуть власники перепусток - людей в метро незвично мало, обмеження, в цілому, підтримують.

"Зате в метро - кайф", - пишуть кияни, яким таки вдалося потрапити в "підземку".

На роботу - на таксі

Через проблеми із громадським транспортом у киян лишилося не багато варіантів, як дістатися на роботу. Один із них - таксі. Але і тут не обійшлося без сюрпризів. Служби таксі підняли ціни на проїзд, в середньому, в два-три рази. Там, де поїздка обходилася в 100-200 грн, доведеться заплатити близько 300-400 грн.

"Київське таксі - все "для людей". А як заробляєте в локдаун ви?", - скаржиться користувач Євген Будерацький.

"Найкраща мотивація нікуди не їхати в локдаун - дикі ціна на таксі. Такого не пам'ятаю за часів всіх карантинів, снігопадів та інших апокаліпсисів. Кому війна...", - скаржиться користувачка Юлія Рябчун.

За її словами, ціна на її маршруті зросла вдвічі - з 196 гривень до 416.

"У три рази!!! У три рази злетіли ціни на таксі для тих, у кого немає спецпропуску на проїзд в громадському транспорті. Той шлях, за який раніше стандартно Uklon вимагав 116 грн, зараз 360. Така ж ціна приблизно за проїзд в одну сторону нашої няні, яку ми кожен день будемо возити на таксі ці два тижні, тому що мою роботу ніхто не скасовував", - скаржиться користувачка Юлія Горічева.

За її словами, на роботі досі не змогли отримати спецпропуски на метро з КМДА.

Коронавірус у Києві: що відомо станом на ранок 5 квітня

Станом на ранок 5 квітня у Києві виявили 458 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Київського міського голови у Telegram-каналі.

Минулої доби від ускладнень померли 32 людини, натомість одужали – 7. До медичних закладів госпіталізовано 61 хворого з підтвердженою коронавірусною хворобою, а також - 409 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмонією.

Найбільше випадків захворювання виявили: в Дніпровському (151), Дарницькому (88) та Деснянському районах (72).

Загалом з початку пандемії в Києві COVID-19 виявили в 167 668 осіб, померли -3617, подолали хворобу - 107 559.

Локдаун у Києві: що відомо

Відсьогодні в Києві почали діяти більш суворі обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом. Їх запроваджено як мінімум до 16 квітня включно, але вони можуть бути продовжені.

Всі школи і дитячі садки столиці закриті. Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос або в режимі доставки.

Весь громадський транспорт і метро працює за спеціальними перепустками.

За можливості всі працівники різних закладів і установ повинні бути переведені на віддалену роботу або у відпустку.

За дотриманням локдауну стежитимуть правоохоронці.

Також в Києві продовжать діяти всі обмеження «червоної» зони: зокрема буде заборонена робота кінотеатрів, музеїв і ТРЦ, а на вулицях і в громадських місцях заборонено перебувати без маски.

Потяги «Укрзалізниці» продовжать їздити через Київ і область без зміни графіка, буде виконуватися посадка і висадка пасажирів. У поїздах і на вокзалі вводиться обов'язковий масочний режим.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Тамара Отовська, Влад Абрамов