Зараз навчання проводиться в змішаному режимі.

Українські школи після завершення локдауну відновили роботу - її режим залежить від епідеміологічної ситуації в окремому регіоні.

Про це розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі каналу "Україна 24".

"Десь це повноцінне навчання, в більшій частині це змішане навчання. До 28 лютого діє механізм адаптивного карантину, який був запропонований Міністерством охорони здоров'я і підтриманий в постанові уряду. На сьогодні чекаємо від МОЗ певних прогнозів і пропозицій щодо подальшого введення або невведення карантину, але попередньо до 30 квітня такий же адаптивний карантин буде продовжений, але в якому варіанті - чекаємо від МОЗ", - розповів міністр.

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Дистанційне навчання, за його словами, в повному обсязі "було застосовано максимум в 30% територіальних громад України в залежності від тих норм адаптивного карантину, які діяли протягом березня до сьогоднішнього дня".

"Був тримісячний локдаун на початку, але тоді дійсно відбувалося повноцінне дистанційне навчання. Але в більшості навчальних закладів застосовується змішане навчання - і дистанційне, і повноформатне залежно від рівня епідеміологічної ситуації", - зазначив глава Міносвіти.

Міністр підкреслив, що при навчанні онлайн "мінімум на 8% втрата якості відбувається", але змішане і дистанційне навчання дає можливість зберегти й не зупиняти освітній процес.

Карантин в Україні: що відомо

3 лютого повідомлялося, що уряд найближчими днями прийме рішення про повернення до адаптивного карантину.

Адаптивний карантин був введений в Україні 1 серпня. Тоді регіони країни поділили на" червону"," зелену"," помаранчеву " зони з оглядкою на завантаженість ліжок, середню кількість тестувань населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування і показник динаміки зростання випадків інфікування.

Київ при переході на адаптивний карантин в Україні буде постійно в "помаранчевій зоні".

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Автор: Юрій Годован