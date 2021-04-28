За словами Іллі Киви, його наукового керівника звільнили сьогодні, 28 квітня.

Наукового керівника народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Іллі Киви Володимира Гурковського, який допомагав йому з дисертацією, звільнили з роботи.

Про це журналістам повідомив сам нардеп, передає Громадське.

"Хтось просто через свою самозакоханість брудно відіграється на наукових керівниках, на тих людях, які дали мені можливість захистити дисертацію. Вони просто виконували свою роботу", - сказав депутат.

За словами Киви, його наукового керівника звільнили сьогодні, 28 квітня.

"Я йому сказав, щоб він не переймався. Прийдемо до влади - зроблю міністром освіти", - додав Кива.

Володимир Гурковський - доктор наук із державного управління, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації "Центр досліджень проблем публічного управління".

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Кива-кандидат: що відомо

26 квітня Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію на тему: "Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)".

На захист, що тривав з 10:00 до 13:00, пропускали не всіх журналістів. Під час перерви між депутатом і ЗМІ виникла коротка перепалка – Кива запропонував деяким журналістам з’ясувати питання, що цікавлять, у туалеті.

Пізніше стало відомо, що нардеп додав до своєї роботи довідки з підробленими підписами і вказав на наукові конференції, у яких не брав участі.

Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.

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Автор: Олександр Топчій