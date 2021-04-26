Чи отримає нардеп від ОПЗЖ науковий ступінь - вирішуватиме Атестаційна колегія МОН.

Нардеп з ОПЗЖ Ілля Кива у разі успішного захисту кандидатської дисертації може отримати до 100 тисяч гривень до кінця своєї каденції в парламенті.

Про це повідомили активісти руху "Чесно" у Facebook.

Там нагадали, що будь-який народний депутат отримує 15% надбавки за ступінь кандидата наук. Сума посадового окладу нардепа складає від 21 до 25 тисяч гривень.

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"За попередніми підрахунками, якщо взяти мінімальний оклад, то в разі підтвердження захисту дисертації атестаційною комісією МОНу і присвоєння звання кандидата наук нардепу Іллі Киві, він додатково отримуватиме 3 150 гривень на місяць. Відповідно, до кінця скликання сума надбавок складе трохи більше 100 тисяч гривень наших з вами податків", - йдеться у повідомленні.

Екс-міністр освіти Ганна Новосад уточнила, що науковий ступінь Киви має затвердити (або не затвердити) Атестаційна колегія МОН, яку очолює діючий керівник відомства.

Кива захистив дисертацію: деталі

26 квітня нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендує на ступінь кандидата наук з державного управління. На захист дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації".

Захист тривав з 10 до 13 години. Члени комісії проголосували одностайно: 13 - за, 0 - проти.

Користувачі соцмереж відреагували на це критикою і мемами.

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Автор: Юрій Годован