Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 продовжує зростати.
Коронавірус у світі: статистика
Читайте такожРазумков анонсував створення фонду для вакцинації від COVID-19 та підтримки медиківСтаном на 16 грудня у світі зафіксовано понад 73,4 мільйона випадків захворювання на COVID-19.
Жертвами пандемії коронавірусу стали понад 1,635 мільйона осіб. При цьому понад 41,615 мільйона пацієнтів змогли одужати.
Коронавірус в Україні: актуальні дані
В Україні з початку пандемії діагностовано 919704 випадки зараження коронавірусом. За добу COVID-19 підтвердився у 10622 українців.
За весь час пандемії 535417 осіб одужали, 15744 хворих померли.
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