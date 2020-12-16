У світі зафіксовано понад 73,4 мільйона випадків захворювання на COVID-19.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 продовжує зростати.

Коронавірус у світі: статистика

Читайте такожРазумков анонсував створення фонду для вакцинації від COVID-19 та підтримки медиківСтаном на 16 грудня у світі зафіксовано понад 73,4 мільйона випадків захворювання на COVID-19.

Жертвами пандемії коронавірусу стали понад 1,635 мільйона осіб. При цьому понад 41,615 мільйона пацієнтів змогли одужати.

Коронавірус в Україні: актуальні дані

В Україні з початку пандемії діагностовано 919704 випадки зараження коронавірусом. За добу COVID-19 підтвердився у 10622 українців.

За весь час пандемії 535417 осіб одужали, 15744 хворих померли.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

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Автор: УНІАН