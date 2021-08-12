Одесит двічі вистрілив у собаку з мисливської рушниці.

В Одесі чоловік застрелив свого собаку породи алабай, який відмовився виконувати його команди.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, з відповідною заявою в правоохоронні органи звернулися люди, які стали очевидцями того, що сталося.

Подія мала місце в липні у дворі приватного домоволодіння. Люди, які звернулися в поліцію, проходили повз і побачили, як чоловік двічі вистрілив з мисливської рушниці в свого алабая, коли той під час дресирування відмовився виконувати команди.

Тіло тварини правоохоронці направили на судово-медичну експертизу, яка показала, що рани завдали болю і фізичних страждань перед смертю.

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За жорстоке поводження з твариною, що спричинило його загибель, чоловікові загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Лариса Козова