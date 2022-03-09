Президент наголосив, що заборона на імпорт нафти послабить РФ економічно, політично та ідеологічно.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен цент, сплачений Росії, вона перетворює на кулі та снаряди, які летять в інші суверенні держави.

Про це президент заявив у відеозверненні.

Він наголосив, що рішення США про заборону імпорту російських нафти, газу та вугілля відчутно послабить окупантів, змусить їх платити за агресію та відповідати за зло, яке вони скоїли.

Зеленський нагадав, що окрім цього США забороняють своїм громадянам будь-які інвестиції у російський паливно-енергетичний комплекс.

Він подякував Штатам та особисто президенту Джозефу Байдену за таке рішення та "максимально потужний сигнал всьому світу".

"Він дуже простий - кожен цент, сплачений Росії, вона перетворює на кулі та снаряди, які летять в інші суверенні держави", - підкреслив глава держави.

Президент наголосив, що або Росія матиме повагу до міжнародного права, або вона не матиме грошей, щоб розпочинати війну.

"Знайдуть іншу бензоколонку... Але заборона на імпорт нафти до США послабить державу-терориста економічно, політично та ідеологічно, бо це про свободу, про майбутнє та про те, куди буде рухатися весь світ", - вважає Зеленський.

Він нагадав, що заборону на імпорт нафти та нафтопродуктів запроваджує і Велика Британія, та подякував голові уряду Британії Борису Джонсону за цей крок.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський подякував США за заборону російської нафти, газу та вугілля у Twitter.

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