Іноземці і надалі зможуть нести службу у лавах Сил оборони України.

У Сухопутних військах Збройних сил України прокоментували інформацію про ліквідацію інтернаціональних легіонів. Зазначається, що рішення щодо застосування іноземних військовослужбовців ухвалюються в межах загальної трансформації Сил оборони та з урахуванням потреб фронту.

"У процесі розвитку Сил оборони та з урахуванням досвіду останніх років Україна продовжує удосконалювати підходи до формування і застосування бойових підрозділів. Це включає адаптацію структур, перегляд форматів служби та впровадження рішень, спрямованих на підвищення ефективності використання особового складу", – йдеться в повідомленні.

Водночас у Сухопутних військах зауважили, що іноземці і надалі зможуть нести службу у лавах Сил оборони України, уклавши контракт зі Збройними силами.

Бойовий досвід таких військовослужбовців буде інтегровано у підрозділи, де вони можуть забезпечити найбільшу користь для виконання завдань оборони української держави.

Ліквідація інтернаціональних легіонів: що відомо

Командир Другого інтернаціонального легіону оборони України, майор Олександр Якимович в інтервʼю українським ЗМІ повідомив, що інтернаціональні легіони буде ліквідовано. Залишиться тільки Міжнародний легіон при ГУР Міноборони.

За його словами, відповідне рішення вже остаточно ухвалене. Другий інтернаціональний легіон припинить існування 31 грудня.

"Три легіони, що були в Сухопутних військах, були бойовими, а четвертий виконував функції навчального центру. Він і надалі залишатиметься навчальним центром, але вже не буде називатися легіоном", – розповів командир.

