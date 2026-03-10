Україна боролась з атаками 57 тисяч 'Шахедів', світ хоче навчитись, - BI

Після тисяч атак дронів-камікадзе країни Заходу та Близького Сходу звернулися до України по допомогу у протидії іранським безпілотникам.

Київ отримав 11 запитів від іноземних військових щодо досвіду боротьби з ударними дронами типу "Шахед". Інтерес до українських напрацювань проявляють США, а також країни Близького Сходу та Європи, пише Business Insider.

"Є очевидний інтерес до досвіду України у захисті життя людей, використанні перехоплювачів, систем радіоелектронної боротьби та підготовці фахівців", – зазначив президент Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна готова ділитися досвідом, але водночас повинна зберігати власну спроможність захищати небо від атак.

Відео дня

Десятки тисяч атак дронів

За даними Києва, з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року по Україні було запущено близько 57 тисяч дронів типу Shahed. Російські війська регулярно використовують ці безпілотники для ударів по містах, часто запускаючи їх одночасно сотнями.

Проблема полягає в тому, що такі дрони значно дешевші за ракети, якими їх збивають. Один Shahed може коштувати приблизно 20–50 тисяч доларів, тоді як ракета-перехоплювач, наприклад AIM-132 ASRAAM, може коштувати близько 250 тисяч доларів.

Українські рішення

Щоб вирішити проблему, Україна почала використовувати кілька методів одночасно. Серед них – посилення радіоелектронної боротьби, створення мобільних груп із кулеметами та застосування спеціальних дронів-перехоплювачів.

Такі безпілотники можуть коштувати лише 2–6 тисяч доларів і здатні наздоганяти та таранити Shahed. Водночас їх ефективне використання потребує підготовлених операторів, навчання яких може тривати місяці.

Допомога Близькому Сходу

За словами Зеленського, Україна вже почала допомагати союзникам. Зокрема, Київ направив певну кількість дронів-перехоплювачів та команду експертів для підтримки американських баз у Йорданії.

Американські військові також розгортають у регіоні власні системи перехоплення, зокрема комплекс Merops, який використовує багаторазові безпілотники для знищення ворожих дронів.

Після початку американо-ізраїльських ударів по Ірану наприкінці лютого, за даними Пентагону, Тегеран випустив понад 2000 ударних безпілотників по цілях у регіоні.

Баланс між допомогою і власною обороною

Водночас Україна стикається з власними потребами в системах протиповітряної оборони. Київ неодноразово заявляв про нестачу ракет до комплексів Patriot, які необхідні для перехоплення російських балістичних ракет.

Попри це, Україна зацікавлена у поширенні свого досвіду та технологій, а також у розширенні експорту оборонної продукції до країн Європи та інших регіонів.

Дрони на війні - міжнародний інтерес

Як повідомляв УНІАН, сини президента США Дональда Трампа Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший підтримують нову американську компанію з виробництва безпілотників, яка планує використовувати українські технології дронів для продажу Пентагону.

Йдеться про компанію Powerus і Вест-Палм-Біч (штат Флорида). Вона планує вийти на біржу Nasdaq через зворотне злиття з публічною холдинговою компанією Aureus Greenway Holdings, що володіє гольф-клубами.

Вас також можуть зацікавити новини: